Партия Пашиняна набрала менее половины голосов на выборах в горсовет Еревана

Согласно предварительным результатам голосования, по итогам подсчетов бюллетеней на всех избирательных участках за партию Пашиняна «Гражданский договор» отдали голоса 75,5 тысячи человек или 32,57 процента пришедших на выборы избирателей. На втором месте оказалась партия «Национальный прогресс» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, получившая 18,89 процента голосов. Явка избирателей при этом составила 28,46 процента.

В соответствии с законом Армении о местном самоуправлении в Ереване, мэра города выбирает совет старейшин, состоящий из 65 человек. Если по итогам выборов одна из партий получает более половины мест в горсовете, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если ни одна партия не собирает свыше 50 процентов голосов избирателей, то градоначальник избирается тайным голосованием членов совета.