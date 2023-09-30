Журова объяснила слова сменившей гражданство шахматистки о России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова сменившей гражданство чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк. Ее заявления приводит «Газета.Ru».

Журова допустила, при изменении ситуации спортсменка вернется и будет жить в России.

«Она понимает, что это временно. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали», — посчитала она.

29 сентября Костенюк объяснила смену паспорта. Она заявила, что когда играла за Россию, государство использовало ее имя. Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское в марте.