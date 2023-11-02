В ФШР готовы поддержать украинского гроссмейстера, пожавшего руку россиянину

«Окажет ли ФШР поддержку Кузубову, если потребуется? Почему же не оказать поддержку? Пожалуйста! Но я хочу сказать, что все турниры, которые проводятся у нас в стране, открыты для украинских спортсменов, и многие из них с удовольствием принимают участие. Если же вы имеете в виду помощь, связанную с гражданством, это уже немного другой уровень.



В любом случае, Кузубов — отличный шахматист, он еще в том возрасте, когда может прогрессировать. Сейчас в турнире играет прекрасно, даже выше своего уровня. Не думаю, что ему нужна будет какая-то дополнительная помощь. Парень с головой, сам разберется, что ему надо, а что не надо», — сказал Смагин.