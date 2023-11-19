Непомнящий занял третье место на этапе Grand Chess Tour в США

В заключительный день соревнования Непомнящий одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел два поражения.

В соревновании приняли участие 10 шахматистов. В три первых игровых дня участники провели турнир по быстрым шахматам, в заключительные два дня - по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии. Последний этап - Кубок Синкфилда - пройдет в Сент-Луисе с 19 ноября по 2 декабря. Общий призовой фонд Grand Chess Tour составляет $1,4 млн.