Экс-россияне помогли сборной Сербии выиграть командный ЧЕ по шахматам

Сборная Сербии по шахматам одержала победу на командном чемпионате Европы в открытом турнире. В девяти турах сербы одержали семь побед, один матч свели вничью, один проиграли.

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В составе чемпионов два бывших российских шахматиста, выступающих теперь под флагом Сербии. Это уроженец Димитровграда Александр Предке и родившийся в Москве Алексей Сарана. Также за команду на турнире выступали Александар Инджич, Маркус Роберт и Велимир Ивич.