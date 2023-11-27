Дом российского гроссмейстера Карякина не пострадал из‑за шторма в Крыму
Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель Кубка мира россиянин Сергей Карякин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что его дом в Крыму не пострадал из за шторма.
На территории Республики Крым объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением средиземноморского циклона. Сообщалось, что 400 тысяч жителей Крыма остались без света из за непогоды, один человек погиб, не меньше 10 пострадали. По данным МЧС России, остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоквартирных домов.
— Регулярно бываю [в Крыму]. В последний раз, к сожалению, был там по грустному поводу — неделю назад в возрасте 87 лет умер мой дедушка. Царствие ему небесное.
А так, я вчера общался с мамой. Она сказала, что там сильный ветер, но дома все в порядке, — сказал Карякин в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».