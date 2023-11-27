— Регулярно бываю [в Крыму]. В последний раз, к сожалению, был там по грустному поводу — неделю назад в возрасте 87 лет умер мой дедушка. Царствие ему небесное.



А так, я вчера общался с мамой. Она сказала, что там сильный ветер, но дома все в порядке, — сказал Карякин в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».