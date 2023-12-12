Магнус Карлсен и Хосеп Гвардиола сыграли в шахматы

“Атака зависит от движений соперника, поэтому вы должны обращать внимание на то, что делает соперник в каждом отдельном движении, и реагировать на это. У Карлсена есть два часа, чтобы сделать свой ход. Мы же имеем секунду, чтобы отреагировать или принять решение”, — сказал Гвардиола на встрече.