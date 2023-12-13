Карлсен оштрафован за отказ продолжать турнир с Ниманном

16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен решением Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине оштрафован на € 10 тыс. за необоснованное снятие с Кубка Синкфилда 2022 года. Об этом утверждается в официальном релизе ФИДЕ по делу о предполагаемых необоснованных обвинениях в мошенничестве и принижении интересов и доброго имени шахмат как вида спорта. Напомним, скандал разгорелся после того, как Карлсен обвинил Ханса Ниманна в жульничестве.