14.12.23 Профориентационное мероприятие посетили ученики школы №667. Фото: страница школы №667 в социальных сетях Ученики 9 «Л» класса школы №667 посетили профориентационное мероприятие. Об этом рассказали 12 декабря. В рамках программы ребята познакомились с современными профессиями, узнали, какие навыки и умения требуются для их освоения, прошли тестирование личностных компетенций. Ребята также определили, к какому направлению они более склонны и получили консультации у специалистов из разных областей. Ученики рассказали, что они узнали много нового о профессиях, связанных с техникой, а также прошли короткий тест на выявление качеств, нужных для будущей работы. Специалисты также порекомендовали каждому индивидуальное направление, сообщили на странице школы №667 в социальных сетях.