Команда школы 1528 стала победителем зеленоградской школьной лиги по мини-футболу

Осенью команда юношей 8-9 классов школы 1528 осталась в шаге от призов в турнире по мини-футболу, но в дальнейшем смогла обойти своих соперников и завоевать титул чемпиона среди школьных команд Зеленограда.

Групповой этап юные футболисты прошли с двумя победами, и один раз уступив. В раунде "плей офф", обыграв команды школ 1194 и 853, ребята стали победителями школьной лиги в округе. Весной эта сборная будет представлять Зеленоград в городском первенстве по мини-футболу.