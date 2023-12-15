Правящая партия Азербайджана выдвинула кандидатуру Алиева на выборы президента

Партия "Ени Азербайджан", которая является правящей в республике, официально выдвинула действующего президента страны Ильхама Алиева в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным агентства, соответствующее решение было принято в рамках расширенного заседания правления указанного политического объединения. Совещание состоялось 15 декабря. Как уточняется в материале, также в ходе заседания члены правящей партии назначили полномочных представителей кандидата на выборах от политического объединения. Согласно заявлению организации, ими стали заместитель главы "Ени Азербайджан" Али Ахмедов и руководитель центрального аппарата партии Таир Будагов. "Заместитель руководителя центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам на внеочередных президентских выборах", — говорится в сообщении. Выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля 2024 года. Они станут девятым подобным мероприятием в истории республики, а также вторым подряд внеочередным голосованием за лидера страны.