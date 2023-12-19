Вологодская конькобежка стала призёром межрегиональных соревнований

Карина Соловьева заняла третье место на Первенстве СЗФО РФ. Она показала результат на дистанции 500 метров.

«Карина Соловьева – бронзовый призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту “Первенство СЗФО РФ” среди девушек 14-15 лет на дистанции 500 метров. Поздравляем Карину, ее первого тренера Константина Константиновича Краснобаева и нынешнего - Илью Валерьевича Невского и родителей», - сообщается в группе Центра спортивной подготовки Вологодской области.