В Госдуме обратились к организаторам турнира ШОС по шахматам

«Слава богу, что у нас есть такие взаимоотношения с Китаем, и так хочется сказать всем уехавшим шахматистам: ну вот, пожалуйста. Как мы видим, у нас есть возможности играть с гимном и побеждать», — отметила Журова в беседе с RT.