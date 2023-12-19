19.12.2023 Старшеклассники школы № 875 поучаствовали в мероприятии «Успешная молодежь», в рамках которого проводился тренинг от победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Ребята посетили занятия по проектной деятельности, командной работе и формированию гибких навыков. Также они познакомились со школьниками из Ярославля, Донецка, Белгорода и других городов. «Участие в мероприятии с такой широкой программой обучения даст ученикам ценный опыт и знания, а общение с ребятами из разных регионов обогатит их культурный опыт», - говорится в сообщении, опубликованном на странице учреждения во «ВКонтакте». Несколько фотографий доступны по ссылке. -- Фото: школа № 875