Школа №1411 вошла в десятку лучших образовательных учреждений столицы

19.12.2023 В Музее Победы в Москве прошла церемония награждения лучших образовательных организаций столицы в сфере патриотического воспитания за прошедший учебный год. Школа №1411 вошла в десятку лучших. Об этом сообщили работники администрации учреждения. «Мы очень гордимся нашей школой! Она вошла в десятку лучших школ города по патриотическому воспитанию и получила престижную награду «Кубок Героев». Это большое достижение, ведь конкурс был среди всех образовательных учреждений Москвы, а критерии оценки были очень строгими. Наши учителя и учащиеся активно участвовали в различных соревнованиях, конкурсах и акциях мы благодарим всех за усердную работу и вклад в патриотическое воспитание. Этот успех подтверждает, что наша школа является одной из лучших в городе. Мы продолжим и дальше воспитывать патриотов нашей великой страны!», — сообщили в администрации учреждения.