FIDE выразила обеспокоенность целью турнира с участием Фируджи

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отреагировала на факт организации шахматного турнира в Шартре (Франция) с участием гроссмейстера Алирезы Фируджи. В случае удачного выступления Фируджа обойдёт в рейтинге федерации Уэсли Со и получит путёвку на Турнир претендентов – 2024.

«Возникли опасения относительно потенциальной цели турнира: был ли он организован для того, чтобы помочь господину Фирудже повысить свой рейтинг для потенциальной квалификации на Турнир претендентов 2024 года», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФИДЕ.

Также в заявлении отмечается, что согласно пункту 0.4 Положения о рейтингах «ФИДЕ оставляет за собой право не рейтинговать конкретный турнир».