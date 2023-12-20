«ФИДЕ, наслаждайтесь последствиями». Непомнящий — о турнире с участием Фируджи

Ранее Международная федерация шахмат (ФИДЕ) выразила обеспокоенность в связи с целью проведения турнира. В случае удачного выступления Фируджа обойдёт в рейтинге федерации Уэсли Со и получит путёвку на Турнир претендентов – 2024. Непомнящий вспомнил ситуацию с китайскими турнирами, в которых участвовал гроссмейстер Дин Лижэнь, чтобы набрать необходимое количество партий для участия в претендентском турнире.