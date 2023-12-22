Более 14,5 млн рублей получат ленинградские проекты от Фонда президентских грантов

Победителями из Ленобласти стали семь культурных проектов, пять из которых реализуются социально ориентированными НКО. Среди победителей: аудиоспектакль и мотофестиваль в Выборге, популяризация российского мрамора Коелги, знакомство с музыкальными инструментами народов России, создание фильма о русских путешественниках в Центральную Азию. Полный список победителей из Ленобласти доступен по ссылке. Средний уровень софинансирования проектов в конкурсе — 92%. Реализуют их уже в 2024 году. Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО. Для получения поддержки необходимо: 1. Заполнить форму 2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня) 3. Получить поддержку. Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.