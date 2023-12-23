Надеждин 25 декабря подаст в ЦИК документы о регистрации кандидатом в президенты

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин планирует подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о регистрации своей кандидатуры 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил сам Надеждин.

"Надеемся [подать документы] в понедельник, 25 декабря", - сказал он.

В субботу съезд выдвинул Надеждина кандидатом на выборах президента РФ.