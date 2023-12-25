25.12.23 Ученики школы №2001 посетили Киноколледж №40. Фото: страница школы №2001 в социальных сетях Ученики школы №2001 посетили Киноколледж №40 в рамках проекта «Билет в будущее». Об этом рассказали 24 декабря. Ребята побывали в учебном учреждении для участия в профессиональных пробах по профессиям сферы «Фотограф» и «Оператор». Ребята смогли окунуться в атмосферу творчества, познакомиться с новыми и интересными людьми, узнать секреты профессиональной фото и видеосъемки и попробовать себя в роли оператора и фотографа. Также гостям рассказали про портфолио, которое необходимо при поступлении на направления «Техника и искусство фотографии» и «Редактор и литературное творчество», сообщили на странице школы №2001 в социальных сетях. Отметим, что портфолио сможет помочь специалистам определить индивидуальную образовательную траекторию абитуриента.