Куклы Bratz снова начали продаваться в России

Куклы Bratz опять можно купить в России. По данным Mash, новый официальный дистрибьютор найден, а свежая коллекция игрушек доехала до прилавков отечественных магазинов.

Производитель кукол Bratz — американская компания MGA Entertainment — не уходила с российского рынка. Но игрушки было не найти на полках магазинов из-за перебоев в логистике.

За поставки кукол сейчас отвечает новая компания. Её название не приводится. Руководство организации заключило официальный контракт с MGA Entertainment и доставило в Россию первые партии игрушек, в том числе представленную этим летом коллекцию Bratz x Kylie Jenner.

MGA Entertainment выпускает кукол Bratz с середины 2001 года. Сначала серия включала четырёх кукол — Ясмин, Джейд, Хлою и Сашу, позднее добавили и других персонажей.