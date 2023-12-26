Куклы Bratz снова начали продаваться в России

Куклы Bratz опять можно купить в России. По данным Mash, новый официальный дистрибьютор найден, а свежая коллекция игрушек доехала до прилавков отечественных магазинов.

Куклы Bratz снова начали продаваться в России
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Производитель кукол Bratz &mdash; американская компания MGA Entertainment &mdash; не уходила с российского рынка. Но игрушки было не найти на полках магазинов из-за перебоев в логистике.

За поставки кукол сейчас отвечает новая компания. Её название не приводится. Руководство организации заключило официальный контракт с MGA Entertainment и доставило в Россию первые партии игрушек, в том числе представленную этим летом коллекцию Bratz x Kylie Jenner.

MGA Entertainment выпускает кукол Bratz с середины 2001 года. Сначала серия включала четырёх кукол &mdash; Ясмин, Джейд, Хлою и Сашу, позднее добавили и других персонажей.

В мае сообщалось, что холдинг &laquo;Росмэн&raquo;, занимающийся в том числе дистрибуцией игрушек, с июня начнёт продавать кукол L.O.L Surprise! и Bratz в России.

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