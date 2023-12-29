В 2023 году из Курской области в Венгрию экспортировано более 31 тонны мёда

В Управлении Россельхознадзора по Курской области отчитались о количестве продукции на экспорт за минувший год. Экспорт подконтрольных госветнадзору товаров увеличился в два раза. В основном, это были кормовые добавки растительного происхождения, в страны Евросоюза и Азии их отправили более 214 тысяч тонн. Также много было экспортировано и мясной продукции - 43,3 тысячи тонн было отправлено в азиатские и африканские страны, Польшу и Сербию. В СНГ направлено 847 тонн молочной продукции. В Венгрию было направлено 31 тонна курского меда.