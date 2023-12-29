Карлсен рассказал, кого считает величайшим шахматистом в мире

Несмотря на то, что Карлсен непрерывно занимает первое место в мировом рейтинге по классическим шахматам с 2011 года, сам Карлсен себя великим игроком не считает. Летом 2022 года он отказался от титула чемпиона мира, объяснив это отсутствием мотивации для еще одной победы. Карлсен заявил, что не может точно определить, что требуется для того, чтобы стать лучшим игроком по шахматам в истории.