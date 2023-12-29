Карлсен рассказал, кого считает величайшим шахматистом в мире

Карлсен рассказал, кого считает величайшим игроком мира в шахматы
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, 16-кратный чемпион мира по шахматам в нескольких категориях. В недавнем интервью YouTube-каналу «GothamChess» Карлсен назвал величайшего игрока в шахматы.
«Я считаю, что Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) — лучший игрок всех времен», — приводит слова Карлсена NRK. Напомним, что Гарри Каспаров* был тренером Карлсена с 2009 по 2010 год
Несмотря на то, что Карлсен непрерывно занимает первое место в мировом рейтинге по классическим шахматам с 2011 года, сам Карлсен себя великим игроком не считает. Летом 2022 года он отказался от титула чемпиона мира, объяснив это отсутствием мотивации для еще одной победы. Карлсен заявил, что не может точно определить, что требуется для того, чтобы стать лучшим игроком по шахматам в истории.
«Трудно слишком много думать об этом, пока ты еще активен. Позвольте мне продолжать играть в игру, которую я люблю, еще несколько лет, а потом посмотрим».
На турнире в Самарканде (Узбекистан), который завершился 28 декабря, норвежский гроссмейстер вновь обошел соперников, завоевав свой пятый титул чемпиона мира по быстрым шахматам.
* признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента