Новая система отбора на шахматный турнир претендентов: правила, регламент, кто сыграет

В Международной федерации шахмат (ФИДЕ) явно заметили скандалы, разразившиеся в конце декабря 2023 года, в последние дни борьбы за вакантные места на Турнире претендентов – 2024. Борьба Фируджи за рейтинг на подставном турнире в Шартре выглядела не очень-то красиво, особенно с учётом того, что Алиреза своей цели достиг – отобрался в претендентский, заняв самое высокое место в рейтинге среди своих конкурентов.

© Чемпионат.com

И в связи в этим ФИДЕ пошла на очередные реформы: систему отбора на турнир претендентов вновь поменяли. Точнее, слегка скорректировали.

Новая система отбора в турнир претендентов

Для начала – короткий обзор. В турнире претендентов по-прежнему осталось восемь мест, но распределяться путёвки будут не так, как раньше.

Три места достаются лучшим шахматистам Кубка мира ФИДЕ.

Ещё два – лучшим по итогам «Большой швейцарки» (Grand Swiss).

Одно – лучшему по среднему мировому рейтингу.

И ещё два – по системе FIDE Circuit (лучшим на турнирах ФИДЕ).

Проигравшему в матче за титул отыграться на дадут?

Главное новшество: проигравший в матче за титул чемпиона мира больше не проходит автоматом в следующий турнир претендентов. Ян Непомнящий воспользовался этим правом дважды. В третий раз – уже не получится.

Право отыграться – давняя шахматная традиция. Матч-реванш всегда особенно подогревал интерес болельщиков, а многие проигравшие свой шанс отомстить использовали сполна – Ботвинник бы охотно это подтвердил.

Однако в современном мире всё работает не так, как в 1960-х. Увы, пример Непомнящего показывает, что проигравший в матче за титул может позволить себе чуть расслабиться в ожидании следующего претендентского – ему ни очки набирать не нужно, ни мировой рейтинг удерживать. Вероятно, таким решением ФИДЕ хочет показать, что планирует держать в тонусе всех топ-гроссмейстеров, мечтающих дать бой чемпиону мира.

Впрочем, проигравший матч за титул всё же получит некоторые преференции. В зависимости от того, сколько партий длился матч и дошёл ли он до тай-брейка, гроссмейстер получит соответствующее количество очков в годовой зачёт FIDE Circuit, которых, разумеется, больше ни у кого не будет.

Что за система FIDE Circuit? Что-то новенькое?

Уже не новенькое, потому что она была опробована при отборе на Турнир претендентов – 2024. Вакантное место занял Гукеш Доммараджу из Индии. Он стал вторым в годовом зачёте после Каруаны, но, поскольку Фабиано прошёл в ТП-2024 по итогам Кубка мира, путёвка в Канаду перешла к индийцу.

Идея системы предельно проста: шахматисты в течение календарного года выступают на турнирах ФИДЕ и получают за них очки. Чем солиднее турнир и чем выше занятое место – тем больше очков. В зачёт 2023 года для каждого шахматиста шли только пять лучших турниров: очки за них суммировались, и так определялся лучший играющий гроссмейстер по итогам года.

Лучшие по итогам 2024-го и 2025-го (один человек по итогам каждого года) получат право выступить на турнире претендентов весной 2026-го.

Отбор по рейтингу оставили? Им скандалов мало?

Одно место в Турнире претендентов – 2026 действительно достанется лучшему шахматисту мира по мировому рейтингу. Правда, не по текущему, на какую-то конкретную дату, как это было в случае с Фируджей, а по среднему.