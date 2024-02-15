Карлсен и Каруана определят победителя турнира по шахматам Фишера

В решающем матче встретятся 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и американский шахматист Фабиано Каруана. На пути к финалу норвежский гроссмейстер обыграл в четвертьфинале Алирезу Фируджу (Франция) на тай-брейке, а в полуфинале выиграл у Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан). Каруана на стадии 1/4 финала переиграл Гукеша Доммараджу (Индия), а в полуфинале на тай-брейке одолел Левона Ароняна (США). Финальный поединок турнира состоится сегодня, 15 февраля.