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Гроссмейстер Сергей Карякин открыл шахматный клуб в Кирове

Гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин открыл шахматный клуб в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Карякин открыл шахматный клуб
© РИА Новости

В этом году город Киров отмечает своё 650-летие, в честь этого события шахматист решил открыть клуб, куда смогут ходить и взрослые, и дети. В регионе хорошо развит шахматный спорт, работают семь шахматных клубов и множество детских центров, преподающих шахматы. Ежегодно проводятся десятки соревнований муниципального и регионального уровня.

Сам Карякин отметил, что шахматы отлично повлияют на развитие каждого из ребят, потому что они позволяют мыслить, развивают логику, стратегическое мышление.

Напомним, сам Карякин является самым молодым гроссмейстером в истории и внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

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