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Канада отказала в визах шахматистам из России

Российские шахматисты не смогут попасть на турнир претендентов. Об этом в воскресенье, 3 марта сообщает радиостанция «Говорит «Москва».

Канада отказала в визах шахматистам из России
© РИА Новости

Соревнования должны пройти со 2 по 23 апреля в Торонто. Однако у российских участниц так и не были решены проблемы с визами.

В мужском турнире должен участвовать двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий. В финал у женщин попали Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Накануне сообщалось, что Международная шахматная федерация (FIDE) может перенести турнир претендентов из Торонто из-за невыдачи виз россиянам канадскими властями.

Источник ТАСС в FIDE сообщил, что нет проблем у Непомнящего, но шахматистки, члены команд и ряд организаторов так и не получили визы.

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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