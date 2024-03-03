Канада отказала в визах шахматистам из России

Российские шахматисты не смогут попасть на турнир претендентов. Об этом в воскресенье, 3 марта сообщает радиостанция «Говорит «Москва».

Соревнования должны пройти со 2 по 23 апреля в Торонто. Однако у российских участниц так и не были решены проблемы с визами.

В мужском турнире должен участвовать двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий. В финал у женщин попали Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Накануне сообщалось, что Международная шахматная федерация (FIDE) может перенести турнир претендентов из Торонто из-за невыдачи виз россиянам канадскими властями.