ФШР потребовала от FIDE отменить запреты на флаг, гимн и участие сборных в турнирах

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) обратилась к генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) с требованием отменить решения в части запрета спортсменам из России и Белоруссии выступать с национальными флагом и гимном, а также в части запрета участия сборных в официальных турнирах FIDE. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Позднее совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

"ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета FIDE от 27 февраля 2022 года и 15 марта 2022 года, согласно которым был соответственно наложен запрет на использование флага и гимна России и Белоруссии на всех международных турнирах под эгидой FIDE, а сборные команды России и Белоруссии были отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой организации. Мы просим генеральную ассамблею FIDE отменить эти дискриминационные решения", - сказал Ткачев.

28 февраля 2023 года делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации. Юридически ФШР вошла в состав ACF с 1 мая. ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в азиатскую федерацию.