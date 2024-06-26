Федерация шахмат России подала аппеляцию на решение ФИДЕ об отстранении
Федерация шахмат России (ФШР) подала аппеляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ. Об этом сообщил исполнительный директор организации Александр Ткачёв. Орган лишил ФШР членства в международной организации.
«Мы подали апелляцию на решение Комиссии по этике ФИДЕ о лишении ФШР членства в Международной шахматной федерации на два года, в которой просим данное решение аннулировать полностью. ФШР придерживается твёрдого мнения, что субъективное мнение двух членов Комиссии по этике ФИДЕ о вероятности ущерба репутации ФИДЕ не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации национальной федерации. Также на рассмотрение Генеральной ассамблеей мы направили письмо, в котором просим внести изменения в кодекс Комиссии по этике ФИДЕ с целью чёткого определения её полномочий. В этом же письме мы поднимаем вопрос о переизбрании данной Комиссии в полном составе, включая её председателя, в связи с её неудовлетворительной работой», — сказал Ткачёв ТАСС.
Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства.