Карякин высказался о завершении профессиональной карьеры шахматиста

Российский шахматист Сергей Карякин не думает о завершении профессиональной карьеры ради политической и общественной деятельности. Об этом он рассказал ТАСС.

"Нет, карьеру я не заканчиваю. Быстрые шахматы, блиц мне нравятся, всегда буду играть, - сказал Карякин. - К тому же я продолжаю давать сеансы одновременной игры. Понятно, что без практики постоянной тяжело, но пока мыслей о завершении профессиональной карьеры нет".



Карякину 34 года. В 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.