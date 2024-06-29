В КНДР созвали пленарное заседание ЦК Трудовой партии Кореи

СЕУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в расширенном пленарном заседании Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, которое было созвано 28 июня. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заседании также приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК. В качестве наблюдателей присутствовали руководящие работники отделов ЦК партии, ответственные работники министерств, центральных ведомств и провинциальных органов, ответственные секретари городских и уездных комитетов партии, ответственные работники ведущих заводов и фабрик, указывает ЦТАК.

Политбюро ЦК ТПК поручило генеральному секретарю Ким Чен Ыну председательствовать на пленуме. Члены ЦК партии утвердили пять пунктов для обсуждения на заседании. Партия подведет итоги работы за первое полугодие.