Итоги второго игрового дня Международного турнира «Шахматные звезды 4.0»

28 июня в Москве завершился второй игровой день Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 26 июня по 2 июля в «Москва-Сити».

© пресс-служба турнира

По итогам второго дня после шести туров в турнире «Шахматные звезды 4.0» лидирует Владислав Артемьев, набравший 5,5 из 6 очков. Трое преследователей набрали по 4 очка: Теймур Раджабов, Раунак Садвани и Евгений Томашевский. У Сергея Карякина – 3,5 очка, Хоу Ифань и Табатабаи заработали по 3 очка.\

«Я участвую в турнире уже в четвертый раз, и очень рад этому опыту. Идея совместить взрослый и детский турнир кажется мне очень интересной – это серьезной стимул для детей учиться играть в шахматы по-настоящему. К этому турниру я готовился: смотрел прошлые игры, анализировал свои слабые стороны, придумывал новые комбинации. В общем, готов бороться за чемпионство!», – говорит гроссмейстер из Индии, чемпион мира по рапиду среди юниоров Раунак Садхвани.

В детском турнире в группе до 9 лет 6 из 6 очков набрал Кирилл Морозевич. На очко отстает Клим Дахно. 4,5 очка у Федора Бондарева. Дарья Мануйлова, Ева Бажутова и Вера Перепелова заработали по 3 очка. В группе до 11 лет лидирует Даниил Каминский с 5,5 очками. На пол-очка позади Николай Шевяков и Артем Бабкин. Лучший результат среди девочек у Софии Свиридовой – 3,5 очка. В группе до 13 лет лидирует Егор Ловаков с 5,5 из 6 очков. По 4,5 очка набрали Адриан Санчес-Шананин, Монгун Сарыг-Лама и Мирослав Батурин-Виноградов. Кристина Малая лидирует среди девочек, в ее активе 4 очка. В группе до 17 лет лидируют Егор Корельский и Михаил Кузнецов, набравшие по 5 очков. На пол-очка отстает Александр Курдагия. 4 очка у Олеси Федоровой.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделали артист театра и кино, телеведущий Михаил Башкатов и актриса кино, танцор, многократный призер международных танцевальных фестивалей Александра Киселева. В детском турнире первый ход сделал казахстанский артист Wallem, звезда российских и СНГ чартов.

«Атмосфера на турнире просто замечательная. Я очень люблю играть в шахматы – эта игра меня увлекает и, правда, восхищает. Желаю всем участникам удачи, а сегодня болею за Валентину Гунину, прекрасную шахматистку», – поделилась впечатлениями Александра Киселева.



29 июня проходят три заключительных тура рапида. Зрители могут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, в зале Crystal Ballroom в башне OKО в «Москва-Сити», или онлайн. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий – для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке. Торжественное закрытие турнира состоится 2 июля в ресторане Zafferano Loft.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступит Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный партнер турнира – Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.

Т-Банк поддерживает четвертый по счету шахматный турнир и это неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России. Для Т-Банка работа со школьниками и подрастающим поколением – одно из ключевых направлений, это дает возможность находить молодые таланты и оказывать им поддержку на их пути и давать маленьким звездочкам становится звездами.

Шахматы для детей – это развитие стратегического мышления, которое пригодится не только в бизнесе, но и в жизни.

Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, которой важно работать с молодым поколением, помогать и взращивать в них навыки для развития бизнеса, в том числе российского финтеха.

Специальный партнер турнира – госкорпорация «Росатом» – глобальный многопрофильный холдинг, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты, а также уделяющий большое внимание развитию человеческого потенциала.

Партнер турнира – Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку. Внутри проекта созданы все условия для круглогодичного проживания и роскошного отдыха: резиденции и апартаменты, отели и пляжные комплексы, школа и детский сад, бары и рестораны, фитнес и wellness центры. Совсем скоро одной из главных жемчужин не только Sea Breeze, но и всего региона станет Caspian Dream Liner – 11-этажный апарт-отель в форме лайнера, построенный на искусственном острове

Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, деловой клуб RRCC, газета «Спорт-Экспресс».

Партнер турнира – Crocus Fitness, международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

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Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.

Официальный сайт турнира.

Адрес проведения: зал Crystal Ballroom в башне OKO, ММДЦ «Москва-Сити».