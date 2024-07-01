Итоги первого игрового дня Международного турнира «Шахматные звезды 4.0»

26 июня стартовал Международный турнир «Шахматные звезды 4.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 26 июня по 2 июля в «Москва-Сити».

© пресс-служба турнира

По итогам первого игрового дня 27 июня в лидеры вышли россияне Владислав Артемьев и Сергей Карякин, набравшие по 2,5 из 3 очков. На пол-очка отстают Теймур Раджабов (Азербайджан), Хоу Ифань (Китай), Амин Табатабаи (Иран) и Евгений Томашевский (Россия). 28 июня состоятся очередные три тура рапида.

«Это очень сильный турнир, который всегда проходит на высоком уровне. Спасибо организаторам за такую мощную поддержку шахматного спорта и начинающих игроков. Во взрослом турнире отличный состав участников – на этот раз с нами играют серьезные соперники из Ирана и Китая. Конкуренция впечатляет. Уверен, что борьба будет интересной и захватывающей», – рассказал один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, двукратный победитель турнира «Шахматные звезды» Владислав Артемьев.

В детском турнире в группе до 9 лет со стопроцентным результатом лидируют Кирилл Морозевич, Константин Врубель и Дмитрий Дымов. Лучший результат среди девочек показала Алиса Клетрова – 2,5 очка. В группе до 11 лет без потерь остались трое: Николай Шевяков, Лев Соболев и Никита Кравченко. Лидер среди девочек, София Образцова, набрала 2 очка. В группе до 13 лет по 2,5 из 3 очков набрали шестеро: Адриан Санчес-Шананин, Егор Ловаков, Иван Дронов, Владимир Теремков, Иван Медведев и Ксения Асаченко. В группе до 17 лет лидируют Александр Курдагия и Олеся Федорова, набравшие по 3 из 3 очков. На пол-очка позади Егор Корельский и Егор Зайцев.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала Мария Шурочкина, двукратная Олимпийская Чемпионка и одиннадцатикратная Чемпионка Мира по синхронному плаванию. В детском турнире первый ход сделал Михаил Медалин, известный блогер и режиссер с аудиторией более 10 млн подписчиков, специализирующийся на короткометражных фильмах и роликах.

Зрители могут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, в зале Crystal Ballroom в башне OKО в «Москва-Сити», или онлайн. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий – для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке. Торжественное закрытие турнира состоится 2 июля в ресторане Zafferano Loft.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступит Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный партнер турнира – Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.

Т-Банк поддерживает четвертый по счету шахматный турнир и это неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России. Для Т-Банка работа со школьниками и подрастающим поколением – одно из ключевых направлений, это дает возможность находить молодые таланты и оказывать им поддержку на их пути и давать маленьким звездочкам становится звездами.

Шахматы для детей – это развитие стратегического мышления, которое пригодится не только в бизнесе, но и в жизни.

Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, которой важно работать с молодым поколением, помогать и взращивать в них навыки для развития бизнеса, в том числе российского финтеха.

Специальный партнер турнира – госкорпорация «Росатом» – глобальный многопрофильный холдинг, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты, а также уделяющий большое внимание развитию человеческого потенциала.

Партнер турнира – Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку. Внутри проекта созданы все условия для круглогодичного проживания и роскошного отдыха: резиденции и апартаменты, отели и пляжные комплексы, школа и детский сад, бары и рестораны, фитнес и wellness центры. Совсем скоро одной из главных жемчужин не только Sea Breeze, но и всего региона станет Caspian Dream Liner – 11-этажный апарт-отель в форме лайнера, построенный на искусственном острове

Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, деловой клуб RRCC, газета «Спорт-Экспресс».

Партнер турнира – Crocus Fitness, международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

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Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.

Официальный сайт турнира.

Адрес проведения: зал Crystal Ballroom в башне OKO, ММДЦ «Москва-Сити».