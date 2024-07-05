Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия двум министрам

Вотум недоверия в отношении двух новых министров от голландской крайне правой Партии свободы (ПС) не получил достаточного количества голосов в парламенте Нидерландов. Об этом сообщил телеканал NOS.

Инициатором вотума недоверия в отношении министра внешней торговли и развития Ренетте Клевер и министра по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер являлся лидер голландского оппозиционного альянса Партии труда и "Зеленых левых" Франс Тиммерманс. Он посчитал, что заявления о репопуляции (под которой подразумевается постепенная замена коренных европейцев выходцами с Ближнего Востока, Африки и Азии), сделанные ранее политиками, могут считаться расистскими, и 3 июня в ходе дебатов в парламенте предложил вынести им вотум недоверия.

По данным NOS, в ходе голосования 46 депутатов поддержали вотум, а 103 члена парламента заявили о доверии министрам.

Новое правительство Нидерландов приступило к исполнению своих обязанностей 2 июля. Правящая коалиция сформирована из четырех партий - ПС, "Нового общественного договора", Фермерско-гражданского движения и Народной партии за свободу и демократию. Согласно достигнутым между сторонами договоренностям, ни один из лидеров не вошел в состав нового правительства, а должность премьер-министра занял не имеющий партийной принадлежности Дик Схоф, который ранее в числе прочего возглавлял службу разведки страны.