У кота на Даунинг-стрит появится конкурент: новый премьер приедет в резиденцию со своим питомцем

Стало известно, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет привезти в резиденцию на Даунинг-стрит свою кошку. Это может стать неприятной неожиданностью для местного кота-мышелова Ларри, написали в Daily Mail.

Как рассказали в британском издании, кот по кличке Ларри обитает в резиденции уже 14 лет. Хвостатый пережил смену шести премьер-министров Великобритании и славится на Даунинг-стрит способностью отпугивать нежелательных гостей.

Так, в 2022 году он прогнал с территории резиденции большую лису, а также на протяжении нескольких лет конфликтовал с другим главным мышеловом из министерства иностранных дел – котом Палмерстоном

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В преддверии этой встречи издание в шутливой манере предполагает, что новый премьер может столкнуться с «кото-строфой», привезя на Даунинг-стрит нового питомца – кошку Джо-Джо.

Возможно, первой важной задачей Стармера станет урегулирование отношений между хвостатыми. Как отметил британский специалист по поведению кошек Ники Треворроу, между Ларри и Джо-Джо может возникнуть конфликт, если местный мышелов почувствует угрозу от нового постояльца. Эксперт посоветовал премьеру какое-то время держать котов в разных комнатах, чтобы те постепенно привыкли друг к другу.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что главный мышелов резиденции британского премьера кот Ларри решил оставить для уходящего с этого поста Риши Сунака неожиданный подарок. Как написали в аккаунте питомца в соцсети, Ларри «нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах».