Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе, сообщили организаторы турнира.

© Чемпионат.com

«По неотложным семейным обстоятельствам гроссмейстер Магнус Карлсен, к сожалению, отказался от участия в предстоящем турнире в Загребе, и его заменит американский гроссмейстер Левон Аронян на этом турнире», — говорится в сообщении организации в соцсети Х (ранее Twitter).



Турнир Шахматные звёзды 4.0: результаты, обзор, ключевые партии Владислава Артемьева и Сергея Карякина

Месяц назад гроссмейстер из Норвегии завоевал свой шестой чемпионский титул на Norway Chess. По итогам 10 туров на его счету было 17,5 очка, что на три больше, чем у серебряного призёра Хикару Накамуры.

Напомним, Карлсен четыре года подряд выигрывал турнир в Норвегии, прежде чем в прошлом году финишировал лишь шестым. Его первая победа пришлась на 2016 год.