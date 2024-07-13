Шахматные клубы Сергея Карякина откроют в каждом регионе России

Уже более 50 шахматных клубов гроссмейстера Сергея Карякина открыты в российских городах за полгода с момента старта этого проекта, а всего поставлена задача создать по одному такому клубу в каждом субъекте РФ. Об этом сообщил ТАСС сам гроссмейстер, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин на полях фестиваля "Дни Достоевского в Оптиной пустыни".

11 июля в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили о том, что шахматный клуб Сергея Карякина открылся в Воронеже. Ранее это же произошло в Кирове, Астрахани, Нижнем Новгороде и других городах. Проект позволит регулярно проводить занятия по шахматам, создать материально-техническую базу и онлайн-платформу для проведения занятий и соревнований.

"Открытие идет очень быстро, потому что первый шахматный клуб мы открыли в конце ноября прошлого года, и уже за достаточно короткий срок появился 51-й клуб в Воронеже. Мы хотим, чтобы в каждом регионе, в каждом субъекте РФ было по одной шахматной школе. Смысл в том, это самое главное, это популяризация развития шахмат по всей стране", - сказал Карякин.



Он уточнил, что речь идет о большом совместном проекте с "Единой Россией" по открытию шахматных клубов в штабах общественной поддержки "ЕР".

"Я считаю, что у "Единой России" есть прекрасная инфраструктура, которая может быть эффективно задействована, и нам приятно, что благодаря такому партнерству мы можем поддерживать детей и знакомить их с шахматами по всей стране", - отметил гроссмейстер.



На просьбу сравнить развитие шахмат в СССР и в современной России собеседник агентства заметил, что в советское время шахматы были "более массовыми, там играли абсолютно все, и была выстроена очень четкая система [подготовки]". По словам Карякина, большую роль в этом сыграл чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, которого даже звали "патриархом шахмат".