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Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма

Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма в Совете федерации РФ.

Карякин может стать сенатором от Крыма
© Sports.ru

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», – сказал Аксенов.

Карякин – участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.

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Сергей Карякин
Сергей Аксенов
Совет Федерации