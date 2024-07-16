Карякин может стать сенатором от Крыма

Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма
Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма в Совете федерации РФ.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», – сказал Аксенов.
Карякин – участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.
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