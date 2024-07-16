В Грузии заявили, что военные действия на Украине завершатся максимум через год

Украинский конфликт может завершиться уже в январе, если на президентских выборах в США победят республиканцы, считает основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

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«Война, которая идёт на Украине, завершится не позднее чем через год, а если на выборах президента Америки победят республиканцы, война может завершиться уже в январе», — сказал на открытии предвыборной кампании партии политик, которого цитирует ТАСС.



Иванишвили ранее отмечал, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину как пушечное мясо против России.