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Команда Яна Непомнящего победила на чемпионате мира по блицу

Команда Яна Непомнящего стала победителем чемпионата мира по блицу.

Команда Непомнящего победила на чемпионате мира по блицу
© Sports.ru

Турнир, организатором которого является Международная шахматная федерация (ФИДЕ), завершился в Астане.

Команда Непомнящего WR Chess в финале обыграла команду Team MGD1. Первый матч завершился со счетом 3,5-2,5, второй вничью.

За WR Chess, помимо Непомнящего, выступали Магнус Карлсон, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха, Нодирбек Абдусатторов, Винсент Каймер, Александра Костенюк, Хоу Ифань и бизнесмен Вадим Розенштейн – по регламенту турнира в заявку должны были входить минимум одна женщина и один игрок-любитель.

В составе Team MGD1 играли Арджун Эригайси, Сунилдут Лина Нараянан, Раунак Садхвани, Виджай Пранав, Башкаран Адхибан, Шринатх Нараянан, Дронавалли Харика и Михир Шах.

Накануне WR Chess заняла третье место по итогам турнира по рапиду.

Шахматы
Ян Непомнящий
Александра Костенюк