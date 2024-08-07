Участница чемпионата Дагестана по шахматам подлила сопернице под доску отраву

Участница чемпионата Дагестана по шахматам подлила сопернице под доску неизвестное вещество. Во время партии женщине стало плохо. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Соревнования проходили 2 августа в Доме шахмат в Махачкале. Перед началом соревнований одна из участниц сначала изучила список участников, а потом подошла к определенному столу и вылила жидкость рядом с доской. После этого она растерла ее по столу шахматной фигурой.

Женщине, сидевшей за этой доской, стало плохо во время соревнований. Вечером, после того как организаторы просмотрели камеры видеонаблюдения, на место вызвали сотрудников полиции. Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает Telegram-канал.

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