Минспорта Дагестана сделал заявление в связи с инцидентом на турнире по шахматам

Министр спорта республики Дагестан Сажид Сажидов обратился к общественности в связи с инцидентом, произошедшим на чемпионате Дегестана по шахматам.

«В интернет попало видео, где одна из участниц, проводимого Министерством по физической культуре и спорту РД совместно с Федерацией шахмат РД чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы – обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось, ртутными соединениями, стол, за которым предстояло играть её сопернице, не менее титулованной чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска. В результате во время игры самочувствие Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал. Соревнования были приостановлены и через несколько дней продолжены после официального разрешения регионального Управления Роспотребнадзора. В данный момент жизни участников и гостей соревнований ничего не угрожает. 8 августа состоится закрытие чемпионата Дагестана. Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка, как Амина Абакарова. Совершённые ею действия могли привести к самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе её самой. Теперь ей придётся отвечать за содеянное перед законом. В то же время Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — говорится в обращении Сажида Сажидова.

Ранее Федерация шахмат России временно отстранила Амину Абакарову от всех соревнований, проходящих под эгидой федерации.