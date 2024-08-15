Свердловскому прокурору Крылову прочат главный пост в Москве

Главный прокурор Свердловской области Борис Крылов может стать новым руководителем прокуратуры Москвы, сообщают источники, близкие к ситуации.

Причиной возможной замены на столь значимом посту стало заявление о том, что нынешний прокурор столицы Денис Попов подал в отставку, пишет издание «Бизнес Журнал.Урал». Упоминается, что слухи о переназначении Попова активно обсуждаются уже на протяжении какого-то времени. В качестве другого возможного кандидата на эту высокую должность рассматривается Сергей Забатурин, занимающий пост прокурора Московской области.

Любопытно, что с конца июля активно муссируются слухи и о возможной отставке Бориса Крылова с поста прокурора Свердловской области. На этом посту он находится уже четыре года, с мая 2021 года, и за это время успел зарекомендовать себя как профессионал высокого уровня. Крылов достойно награжден медалями «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», что подчеркивает его значительный вклад в законодательную и правозащитную деятельность.

Если информация о назначении Крылова на новую должность подтвердится, это станет важным этапом в его карьерном пути и повлияет на дальнейшее развитие прокуратуры не только Свердловской области, но и всей страны.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что полпреда президента в УрФО назначили вместо Турчака.