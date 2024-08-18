Появился новый кандидат в президенты США

Американская Партия зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн, известную тем, что она выступает за прекращение поставок оружия Украине и Израилю. Кандидатом в вице-президенты был выбран темнокожий мусульманин Бутч Уэйр, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, передает пресс-служба партии.

Стайн уже баллотировалась на высший пост страны от Партии зеленых в 2012 и 2016 году. В рамках своей предвыборной повестки она предложила закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, вывести войска США из Ирака и Сирии.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на результаты опроса написала, что вице-президент США Камала Харрис стала бы фаворитом на выборах, если бы они проходили сегодня. По данным исследования, уровень поддержки политика по стране увеличился на два процентных пункта. Она выбилась вперед в двух штатах (Висконсин и Пенсильвания). Таким образом Харрис сокращает отрыв от соперника Дональда Трампа.

До этого СМИ информировали, что экс-президент Барак Обама оказался негласным наставником для Харрис после того, как она стала вероятным кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Бывший американский лидер поддерживает с ней регулярные контакты.