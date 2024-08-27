Непомнящий и Прагнанандха сыграли вничью в седьмом туре «Кубка Синкфилда»
Состоялись пять матчей в рамках 7-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.
Результаты остальных матчей:
Фабиано Каруана (США) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1/2:1/2; Алиреза Фируджа (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 1:0; Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — Уэсли Со (США) — 1:0; Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1/2:1/2;
Турнирное положение после 7-го тура:
- Алиреза Фируджа (Франция) — 5,0;
- Фабиано Каруана (США) — 4,0;
- Уэсли Со (США) — 3,5;
- Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 3,5;
- Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,5;
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,5;
- Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,5;
- Ян Непомнящий (Россия) — 3,0;
- Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;
- Аниш Гири (Нидерланды) — 2,5.
В восьмом туре Ян Непомнящий сыграет с лидером турнира Алирезой Фируджей.