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Непомнящий и Прагнанандха сыграли вничью в седьмом туре «Кубка Синкфилда»

Состоялись пять матчей в рамках 7-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).

Непомнящий и Прагнанандха сыграли вничью в седьмом туре «Кубка Синкфилда»
© Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Результаты остальных матчей:

Фабиано Каруана (США) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1/2:1/2; Алиреза Фируджа (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 1:0; Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — Уэсли Со (США) — 1:0; Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1/2:1/2;

Турнирное положение после 7-го тура:

  • Алиреза Фируджа (Франция) — 5,0;
  • Фабиано Каруана (США) — 4,0;
  • Уэсли Со (США) — 3,5;
  • Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 3,5;
  • Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,5;
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,5;
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,5;
  • Ян Непомнящий (Россия) — 3,0;
  • Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;
  • Аниш Гири (Нидерланды) — 2,5.

В восьмом туре Ян Непомнящий сыграет с лидером турнира Алирезой Фируджей.

Шахматы
Дин Лижэнь
Аниш Гири
Ян Непомнящий