В Грузии намерены сделать православие государственной религией

Власти Грузии намерены объявить православие государственной религией и обсуждают этот вопрос с представителями духовенства. Эту информацию подтвердил журналистам руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.

Ранее оппозиционный телеканал "Формула" сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" планирует объявить православие государственной религией. Это является тем конституционным изменением, которое партия ранее анонсировала, не сказав, в чем именно оно заключается. В заявлении партии 20 августа говорилось о необходимости получить конституционное большинство по итогам парламентских выборов 26 октября. В документе перечислено несколько пунктов, для чего ей нужно конституционное большинство. В числе прочего в заявлении говорилось, что в правящей партии идут переговоры по одному вопросу, о котором станет известно позже.

"Со стороны властей было подобное предложение. В этом случае мы должны акцентировать внимание на содержании. В последнее время мы видим, что власти проводят линию по защите национальных ценностей и традиций. Также проводят мирную политику и многое делают для Церкви, поэтому и это предложение мы должны рассматривать в том контексте, что власти хотят еще большего укрепления роли и статуса Церкви", - заявил Джагмаидзе.

По его словам, сама формулировка - "объявление государственной религией" - не столь принципиальна. Он также подтвердил, что 26 августа в Патриархии состоялась встреча с участием епископов, но она была спонтанной, и не все руководители епархий приняли в ней участие. Продолжить обсуждение планируется 29 августа.

После того, как в СМИ просочилась информация о планах правящей партии объявить православие государственной религией, несколько представителей духовенства выступили с критикой идеи. В частности, архиепископ Зенон (Иараджули) написал на свой странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией), что это означает подчинение института Церкви государству. По его словам, сама природа Церкви подразумевает то, что она не представляет административный орган в системе государства. Как отметил архиепископ, это решение может быть направлено на разрушение института Церкви и представлять попытку свернуть с пути демократического управления государством.

Согласно действующей конституции Грузии, государство признает особую роль Православной церкви Грузии в истории страны и ее независимость от государства. Отношения государства и Церкви регулируются конституционным соглашением, которое было заключено в 2002 году и подписано бывшим президентом Эдуардом Шеварднадзе и католикос-патриархом всея Грузии Илией II.