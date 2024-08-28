Артемьев стал победителем чемпионата России по шахматам

Шахматист Владислав Артемьев победил в суперфинале чемпионата России, который прошел в Барнауле.

В матче за звание чемпиона страны Артемьев на тай‑брейке одержал победу над Андреем Осипенко, дважды переиграв его в быстрых шахматах. По итогам 11 туров они набрали по 7 очков.

Места с третьего по пятое заняли Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров (все — по 6 баллов).

В мужском турнире спортсмены, занявшие 1–5 места, получили право участия в Кубке мира FIDE среди мужчин в 2025 году.