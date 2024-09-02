Алиреза Фируджа — победитель Grand Chess Tour, Ян Непомнящий — на седьмом месте

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа выиграл турнир по быстрым шахматам «Кубок Синкфилда — 2024» и занял первое место в общем зачёте серии Grand Chess Tour. Двукратный вице-чемпион мира россиянин Ян Непомнящий в итоговой классификации поделил седьмое место с узбекистанским шахматистом Нодирбеком Абдусатторовым.

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Grand Chess Tour. Итоговое положение:

Алиреза Фируджа (Франция) — 43,58 очка. Фабиано Каруана (США) — 36,75. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 27,33. Уэсли Со (США) — 25,83. Рамешбаба Прагнанандха (Индия) — 22,25. Гукеш Доммараджу (Индия) — 19,25. Ян Непомнящий (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 12. Аниш Гири (Нидерланды) — 12.

Алиреза Фируджа по итогам Grand Chess Tour заработал $ 323 750. Ян Непомнящий получил $ 61 833 призовых.