$91.19-0.27100.76-1.01
Войти в почту

Алиреза Фируджа — победитель Grand Chess Tour — 2024, Ян Непомнящий — на седьмом месте

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа выиграл турнир по быстрым шахматам «Кубок Синкфилда — 2024» и занял первое место в общем зачёте серии Grand Chess Tour. Двукратный вице-чемпион мира россиянин Ян Непомнящий в итоговой классификации поделил седьмое место с узбекистанским шахматистом Нодирбеком Абдусатторовым.

Алиреза Фируджа — победитель Grand Chess Tour, Ян Непомнящий — на седьмом месте
© Чемпионат.com

Grand Chess Tour. Итоговое положение:

  1. Алиреза Фируджа (Франция) — 43,58 очка.
  2. Фабиано Каруана (США) — 36,75.
  3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 27,33.
  4. Уэсли Со (США) — 25,83.
  5. Рамешбаба Прагнанандха (Индия) — 22,25.
  6. Гукеш Доммараджу (Индия) — 19,25.
  7. Ян Непомнящий (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 12.
  8. Аниш Гири (Нидерланды) — 12.

Алиреза Фируджа по итогам Grand Chess Tour заработал $ 323 750. Ян Непомнящий получил $ 61 833 призовых.

Шахматы
Ян Непомнящий