Шахматисты Гунина и Артемьев проведут сеанс одновременной игры с гостями ВЭФ

Российские шахматисты Владислав Артемьев и Валентина Гунина проведут сеанс одновременной игры в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС на полях ВЭФ рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

"Шахматы будут играть важную роль в программе ВЭФ. Помимо международного турнира, Артемьев и Гунина проведут сеанс одновременной игры с посетителями форума", - рассказал Ткачев.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.