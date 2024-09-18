Президент ФШР отреагировал на просьбу Украины не пускать россиян

Президент ФШР Андрей Филатов высказался по поводу требования Федерации шахмат Украины от ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске до международных соревнований россиян и белорусов.

«С моей точки зрения ситуация сейчас такая, что Федерации шахмат Украины надо не новые фронты открывать, а становиться примером налаживания и выстраивания мирного сосуществования, становиться примером в том числе для своей политической элиты. Очевидно, что спорт должен как раз объединять людей и сопутствовать примирению народов. Он приучает людей конкурировать на здоровой основе, а не выяснять отношения кулаками и грубой силой. Агрессия никому никакой пользы не приносила, именно шахматный мир может стать примером для всех остальных, наши спортсмены должны спорить исключительно за шахматной доской. Я понимаю, что Александр Камышин, президент Федерации шахмат Украины, человек новый в шахматах, а раз так, то ему тем более следует думать о том, как налаживать отношения, о выстраивании сотрудничества, а не переносить поле боя в шахматный мир», — приводит слова Филатова ТАСС.

Ранее Федерация шахмат Украины выступила с требованием исключить вопрос о полноценном допуске до международных соревнований россиян и белорусов на генассамблее ФИДЕ, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.